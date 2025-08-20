В Челябинске на Комсомольском проспекте добавят места для разворотов

А зебру на перекрестке с Чайковского уберут

На Комсомольском проспекте в Челябинске снова изменения. Как сообщили в мэрии, на пересечении с улицей Чайковского уберут один пешеходный переход и добавят места для разворотов машин.

Так, развернуться теперь можно будет перед перекрестком с улицей Чайковского (западный проезд) при движении от улицы Красного Урала. Также на Чайковского установят дополнительную секцию для поворота направо на Комсомольский проспект (при движении от проспекта Победы).

А ликвидируют дорожники пешеходный переход через Комсомольский проспект на пересечении с западным проездом Чайковского, который ведет от заправки к дому № 29 по проспекту.

«Изменения должны увеличить уровень безопасности дорожного движения и уменьшить задержки в движении транспорта на этих дорожных узлах», — прокомментировали в мэрии.

Все нововведения дорожники введут в ночь на 21 августа.

Напомним, 17 августа участок улицы Чайковского от Комсомольского проспекта до Куйбышева стал односторонним. Проехать в обратном направлении теперь можно по дублеру улицы, такая схема станет постоянной.

Ранее корреспондент 1obl.ru сообщал, что на Комсомольском проспекте изменят движение, чтобы разгрузить северо-запад в час пик, особенно после закрытия участка проспекта Победы под строительство метротрама. Также на проспекте частично убрали выделенку для общественного транспорта: проезд открыли от Свердловского проспекта до улицы Чайковского.