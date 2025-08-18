Изменение схемы движения по Чайковского в Челябинске разгрузит Комсомольский проспект

В мэрии рассказали, зачем поменяли схему движения на важном перекрестке

В мэрии Челябинска рассказали о причинах изменения схемы движения на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Чайковского, передает корреспондент ИА «Первое областное» с аппаратного совещания в администрации города.

Напомним, здесь перенастроили светофоры, расставили знаки и с 17 августа улица Чайковского на этом участке поехала по-новому: на участке от Комсомольского проспекта до улицы Куйбышева проезд по нечетной стороне стал односторонним в сторону Куйбышева, проезд по четной — односторонним в сторону проспекта.

Как рассказал на аппаратном совещании вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев, цель нововведений — разгрузить Комсомольский проспект и ликвидировать затор, который образовывался здесь постоянно.

«Уверен, что в течение недели люди освоятся, будут смотреть на знаки. И к 1 сентября, при увеличении потока транспорта, нагрузка на Комсомольский проспект снизится, а заторов станет меньше. Уверен, жители оценят», — отметил Дмитрий Агеев.

Глава Челябинска Алексей Лошкин поручил через некоторое время провести оценку этих нововведений. Он признался, что и сам часто проезжает данный участок и неоднократно вставал в этот затор.