Движение на Комсомольском проспекте в Челябинске изменят к июню

﻿После принятых мер пробок на одной из главных артерий города не будет, уверены в мэрии

Напряженная ситуация в час пик на нескольких перекрестках Комсомольского проспекта в Челябинске была актуальным вопросом и до того, как временно перекрыли участок проспекта Победы. В свете этих обстоятельств вопрос стал еще острее. Как его собираются решать, рассказали в мэрии.





Разработкой недорогих и эффективных решений занялись в ноябре 2024 года по поручению главы города Алексея Лошкина. Меры призваны повысить пропускную способность улично-дорожной сети. В качестве основных маршрутов объезда проспекта Победы рассматривают Комсомольский проспект, улицу Островского и улицу Братьев Кашириных. Об этом рассказал вице-мэр Дмитрий Агеев.

Основные заторы на Комсомольском проспекте возникают на пересечениях со Свердловским проспектом, улицами Чайковского, Солнечной и Молдавской. Проблемными моментами заместитель главы города назвал избыточные радиусы закруглений перекрестков, излишнюю длину перекрестков, неудачное расположение стоп-линий и большую протяженность пешеходных переходов.

Эксперт по моделированию дорожного движения Александр Кузнецов представил результаты имитационного математического моделирования. Он показал, что сокращение длины пешеходных переходов повысит безопасность пешеходов и позволит оптимизировать работу светофоров.

Переразметка добавит полосу для поворота налево на пересечении с улицей Молодогвардейцев, что должно значительно разгрузить утренний час пик. Опыт подтяжки стоп-линий на 5—6 метров ближе к перекрестку, реализованный на пересечении проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев, подтвердил эффективность этого метода.

Как изменят организацию дорожного движения на Комсомольском проспекте

Пересечение Комсомольского и Свердловского проспекта

Добавят полосу для левого поворота, подтянут стоп-линии.

Пересечение Комсомольского проспекта и улицы Чайковского

Разделят улицу Чайковского на две односторонние части, что позволит убрать дополнительную фазу светофора и перераспределить время в пользу других направлений.

Пересечение Комсомольского проспекта и улиц Солнечной и Молдавской

Подрежут островки безопасности, создадут дополнительные секции для поворота налево, оптимизируют работу светофоров с учетом пиковых нагрузок.





Дмитрий Агеев отметил, что все эти меры по результатам моделирования приведут к значительному снижению заторов в часы пик. Он также сообщил, что аналогичные математические модели разрабатывают и для других участков улично-дорожной сети Челябинска.

Работы начнутся в мае. Их будут проводить поэтапно, начиная с пересечения Комсомольского проспекта и Свердловского проспекта. Вице-мэр подчеркнул, что работы не потребуют масштабных строительных работ, а будут заключаться в переразметке, подрезке островков безопасности и оптимизации работы светофоров. Завершение работ планируется к июню.