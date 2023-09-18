В Металлургическом районе Челябинска на неделю перекрыли участок дороги

На улице 60‑летия Октября ремонтируют теплотрассу

В Челябинске около перекрестка улиц 60-летия Октября и Сталеваров закрыли движение транспорта. Ограничения продлятся до 24 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Меры приняли из-за третьего этапа реконструкции теплотрассы. Движение перекрыли возле дома № 2 на улице 60-летия Октября.

Напомним, на улице 60-летия Октября, вдоль забора парка имени Тищенко, меняют магистраль диаметром 700 мм. Протяженность участка третьего этапа — более 400 метров, а с учетом того, что трубы укладывают парами, новых сетей будет свыше 800 метров.

Ранее стало известно, что в 2023 году «УСТЭК-Челябинск» заменит в Челябинске более 5 км тепломагистралей. На эти работы направят более 2 млрд рублей.

До 19 сентября включительно закрыто движение через перекресток Свердловского проспекта и улицы Труда в направлении Торгового центра.