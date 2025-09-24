В Челябинске на ЧТЗ работает самый большой в регионе штат глухих

За станки ежедневно встают около 300 человек, которые не слышат

Челябинский тракторный завод — это целый город в городе. Улицы-проезды, кварталы-цеха, шумные магистрали конвейеров. В этом огромном дышащем металлом мире работает около 300 глухих и слабослышащих. Эти сотрудники говорят руками, а слышат сердцем. Их связующее звено, так называемый мост, — переводчик русского жестового языка (РЖЯ) Софья Дмитриевна Юдина. Она познакомила журналиста ИА «Первое областное» со «своими ребятами», а они в очередной раз показали, что жестами можно не только передать любые эмоции, но и описать серьезные производственные процессы.

«Своих глухих я знаю досконально. Их здесь работает около 300, знаю каждого. Иногда бывает, что-то спросят про соседей — а я без понятия, кто это. Со своими такого, конечно, нет», — начинает наш разговор Софья Дмитриевна, пока мы идем по бесконечным заводским коридорам.





Спектр задач сурдопереводчика на таких больших предприятиях разнообразен. День редко бывает размеренным: планерка в одном цехе, срочный вызов в другой — помочь разобраться с наладчиком оборудования, объяснить новую задачу.

«Иногда мастер что-то говорит рабочему, а он, мой глухой, начинает ругаться. Я стараюсь сгладить конфликт, решить все, чтобы и мастера устроить, и работника. Я предпочитаю так работать», — с улыбкой рассказывает Софья Дмитриевна.





Быть «мостом» — это не только о производстве, но и о личных историях, которые доверяют только ей.

«Иногда в больницу с ними надо, на диспансеризацию, и к нотариусу, и в любые другие места. Даже на свадьбу приглашали, я ходила в качестве переводчика. Папа — глухой, у него два сына, один женился. Я сидела рядом с ним всю свадьбу и переводила», — рассказывает она.

Продолжаем идти по цехам. В них кипит работа. Становится шумно, очень шумно. На месте знакомимся с токарем шестого разряда Сергеем Александровичем Вакулиным. На заводе он работает с 2011 года, общий стаж — 25 лет. Сам Сергей с Алтая. Узнал, что в Челябинске есть уникальный техникум для глухих и слабослышащих имени Иосифа Шуба, накопил денег и приехал учиться. После вернулся домой, на Алтай, жил и работал там, пока не познакомился с челябинкой, за которой вернулся в южноуральскую столицу.

«Отношения в команде у нас очень хорошие. Коллектив сплоченный, начальство понимающее. Я помогаю, обучаю, мне тоже помогают. Праздники отмечаем коллективом, иногда даже на совместные экскурсии ездим», – делится Сергей Александрович.





Тут же подходит еще один «долгожитель» завода Руслан Валеев. Сам он из Казахстана, работает на «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (в составе Госкорпорации Ростех входит в Концерн «Уралвагонзавод») уже 21 год. Как и многие глухие и слабослышащие сотрудники — выпускник челябинской «Шубы». Техникум уникален, ежегодно в него съезжается множество ребят из разных регионов и стран СНГ, чтобы получить востребованную рабочую специальность. Также учебное заведение предлагает возможность трудоустройства. ЧТЗ — одно из немногих предприятий, которое охотно дает работу таким ребятам и помогает быстро адаптироваться. Сами сотрудники называют завод самым комфортным в городе для работы глухих, потому что для них создаются условия, предоставляются сурдопереводчики.





Взаимодействие глухих с внешним миром, конечно, не ограничивается только работой. Лариса и Дмитрий Шкодских познакомились в заводском общежитии и с тех пор больше не расставались.

«Как мы познакомились? В общежитии от завода. Дима был один. На скамеечке сидел. Грустный. Я к нему подошла, поговорили и начали общаться», — улыбается Лариса.

«Она на втором этаже жила, я на третьем. Она заботливая, да и я тоже», — добавляет Дмитрий.

Они пришли на завод после учебы — оба с профессиональным образованием. Он — токарь, она — сверловщица. Вместе они уже больше 20 лет, вырастили дочь, путешествуют.





Завод становится настоящей семьей и опорой, особенно для тех, кто пришел сюда по совету старших. Галина Михайлова — представительница целой династии.

«Ее мама работала вместе со мной, я ее хорошо знала. И когда Галя подрастала, мама думала, куда ее определить. Мама не слышит, папа не слышит. Я ей посоветовала в училище. Там хорошо, девочек обучают, и специальность получают», — вспоминает Софья Дмитриевна.

Совет оказался судьбоносным.

«Папа сам учился в училище на фрезеровщика. Я думала-думала и решила поступить. Спасибо папе и маме, все раньше здесь работали», — рассказывает Галина.

Получив четвертый разряд фрезеровщика, она пришла на ЧТЗ и обрела здесь не только работу, но и любовь.





На фото Галина справа, слева - Наталья

«Меня поставили на станок, его нужно было наладить. Пришел Виктор, все сделал. Оказалось, это он — будущий муж. Периодически приходил, конфеты, гостинцы приносил. Вместе уже 10 лет», — делится девушка.

«Люблю путешествовать, были в Таиланде. Очень понравилось, там люди очень улыбчивые. В нашей группе были глухие из США, и я заметила, что жестовый язык в разных странах отличается. У нас азбука аккуратная, плавная, у них — грубее», — с широкой улыбкой говорит Галина.

Наталья Максимова приехала в Челябинск из Екатеринбурга. Девушка не получала специального образования. Ее всему научили здесь, на заводе. Уже 12 лет она работает станочницей широкого профиля, получила четвертый разряд. Эта девушка с ярким маникюром без преувеличения настоящая спортивная звезда завода. Она участвует в лыжных гонках, бегает марафоны и тягает гирю.

В путешествиях и бытовой жизни, когда рядом нет сурдопереводчика, сильно выручают мессенджеры. Девушки показали, что спокойно записываются на маникюр или окрашивание волос при помощи СМС, всегда с ремаркой «я не слышу».





Проблем с коммуникацией на большом предприятии у глухих, кстати, тоже нет. Если сурдопереводчик находится в одном цехе, но она нужна в другом, выручают звонки по видеосвязи. Телефон у Софьи Дмитриевны то и дело разрывается. Прощаемся с девушками только что выученным жестом. Каждая расплывается в улыбке и крепко обнимает. Пора двигаться дальше по этому большому «городу».





Особое место в этой большой семье занимают уникальные специалисты, чей талант и упорство вызывают всеобщее уважение. Михаил Тарасенко — наладчик станков с ЧПУ шестого разряда. Его специальность — большая редкость на предприятии. Его путь на ЧТЗ начался с того, что на защите дипломов в техникуме его заметили приехавшие с завода конструкторы и инженеры и сразу пригласили на работу.

«Позже предложили наладить станок. Я знал автоматизацию. Наладил. Предложили вместе поработать. И все, и понеслось», — рассказывает Михаил.

Сегодня он не только виртуозно управляется с оборудованием, но и обучает молодых операторов. К слову, о молодежи: за станки встают только-только окончившие техникум ребята. Никита Коротин — токарь четвертого разряда, работает на ЧТЗ уже третий год. Ему 22, играет в шахматы и строит семью. С супругой Полиной они познакомились еще в школе, сейчас ждут пополнение.





«Мастера его очень хвалят. С работой хорошо справляется, без брака. Когда сказала его мастеру, что придет журналист, она попросила обязательно его показать. Парень хороший», — отмечает Софья Дмитриевна.

На этом большая экскурсия по городу-заводу подходит к концу. В нем есть свой особенный язык, на котором говорят не только о любви, радости или переживаниях, но и о допусках, размерах деталей и планах на смену. А «жители» этого города — наглядный пример того, что услышать кого-то можно и без слов.







