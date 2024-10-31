Жестами можно передать любые эмоции: сурдопереводчики из Челябинска о своей работе

Южноуральские преподаватели рассказали, как обучают глухих

Сурдопереводчик — связующее звено между миром глухих и говорящих. Профессия непростая и редкая. Ко Дню сурдопереводчика, который отмечается в России 31 октября, журналист ИА «Первое областное» побывала в техникуме-интернате имени Иосифа Шуба.



Техникум-интернат инвалидов им. И. И. Шуба находится в Тракторозаводском районе Челябинска. Учебное заведение стоит за высоким забором — просто так туда не попасть. На территории метут асфальт подростки, один из которых приветливо открывает калитку, но не здоровается в ответ. Это студент, глухой, занимается общественной работой.

«Шуба», как его называют в народе, — уникальный техникум, в России таких больше нет. Здесь обучаются люди с ограниченными возможностями, большинство из которых — глухие и слабослышащие.





Заместитель директора по учебно-производственной работе Марина Тюрина отмечает, что сюда приезжают ученики со всей России.





«Нашим обучающимся бесплатно предоставляется пятиразовое питание, обучение, спецодежда, обеспечивается проживание в общежитии для иногородних»,— рассказывает замдиректора.

В техникуме два профиля обучения — бытовые специальности и металлообработка. К первому относятся портные, швеи, обувщики, растениеводы. Второй профиль включает такие специальности, как слесарь, токарь и фрезеровщик.

Практику ребята и взрослые проходят на челябинских предприятиях, в основном на «ЧТЗ-Уралтраке».





«Уже второй год подряд практика у обучающихся начинается раньше времени. Потому что на завод нужны рабочие руки, здесь мы оказываем им большую помощь»,— говорит Марина Геннадьевна.

Обучать специалистов непросто, в связке с преподавателями работает переводчик с русского на жестовый язык.

«Всю жизнь мы учим жесты»

Ксения Грунь работает сурдопереводчиком в техникуме с 2011 года. Жестовым языком она владеет с детства, так как является ребенком глухих родителей. Признается, что в начале профессиональной карьеры было волнительно переводить учебный материал для подростков, а потом освоилась.





Жестовый язык трансформируется, новые слова появляются не только в русском.

«Всю жизнь мы учим жесты. Нет такого, чтобы за год-два человек полностью выучил язык. Мы учимся всю жизнь, появляются новые слова, все обновляется», — рассказывает Ксения.

Когда в языке появляются новые слова, переводчик объясняет их дактилем, то есть алфавитом для глухих, где каждая буква имеет свой жест.





Есть в техникуме и такие преподаватели, которые ведут уроки без помощи сурдопереводчиков.

«Сложности в работе с детьми всегда бывают, но мы справляемся. Мы на одной волне. Они инвалиды, я инвалид. Не бывает такого, чтобы кто-то кого-то унижал, дискриминировал. Все проблемы решаем всегда»,— рассказывает преподаватель Татьяна Каткова.

Методы обучения особенных детей

В целом на уроке не так много моментов, которые будут отличаться от обычной школы или колледжа. Много ребят, которые общаются, тетради, форма, домашняя работа — но происходит все это в тишине.





Чтобы обратить на себя внимание, учитель или переводчик топает ногой или стучит пальцем по столу. Только в этот момент ребята фокусируют внимание. А дальше все стандартно: проверка домашней работы, читка материала, письменная работа. Сурдопереводчик активно жестикулирует, переводя подросткам тему.





В техникуме учатся не только глухие и слабослышащие, но и дети, у которых несколько диагнозов соединяются вместе. Таким ребятам объяснять информацию в два раза труднее.

«Доносить информацию до особенных детей — это изюминка нашей работы. Им нужно больше показывать, давать детали трогать, повторять за учителем на станке — тогда все получается. Мы называем этот метод „сделай как я“. Ребята лучше запоминают информацию, когда следят и повторяют»,— рассказывает мастер производственного обучения Наталья Кайгородова.

Каждая практика в техникуме начинается с техники безопасности. Ее для учеников повторяют и преподаватели, и переводчики.





Еще один важный момент в обучении глухих — это определение центра внимания. В данном случае центром на уроках становится не учитель, а переводчик. Учителям запрещают активно жестикулировать руками, потому что обучающиеся на это сильно отвлекаются.

В конце урока студентам выдают сжатые конспекты с самой важной информацией, чтобы те переписали их в свои тетради.

«Кино — гроб»: у глухих предложения короче

Для тех, кого интересует вопрос, отличаются ли предложения на жестовом языке от обычной речи, отвечаем — да. Сурдопереводчик Галина Лисова объяснила ИА «Первое областное», как строятся такие предложения.

«Например, вы говорите: я пришла в гости к кому-то, а дома никого не оказалось. А я говорю: пришла, никого нет. Целое предложение можно показать двумя жестами, это делается гораздо быстрее»,— делится переводчик.



Если вы захотите перевести на жестовый язык предложение «Это кино закончилось», то сурдопереводчик покажет «Кино — гроб».

Несмотря на то что предложения на жестовом языке становятся короче, эмоциональность от этого не пропадает.

«Жестами можно кричать, ругаться или, наоборот, мягко и ласково разговаривать. Руками можно передавать любые эмоции. Равнодушно не переведешь»,— говорит переводчик с русского на жестовый язык Галина Лисова.