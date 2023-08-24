Теплоэнергетикам понадобится больше времени для проведения работ по реконструкции теплотрассы на участке проспекта Победы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в связи с этим продлевается ограничение движения транспорта до 06:00 следующей среды, 30 августа. До этого же времени прекратили движение трамваев.
Отметим, что ограничение на проспекте Победы в районе улицы Красного Урала действует с начала этой недели, 21 августа. Там работают над третьим этапом реконструкции теплосетей, он будет предпоследним. Полностью ремонт должны завершить 10 сентября.
Трамваи, которые курсировали по северо-западу Челябинска, временно поменяли свои маршруты. Узнать о том, как ходят вагоны пяти маршрутов, можно в материале Первого областного информагентства. Пассажирам предложили пользоваться автобусами и троллейбусами и подсказали способ, как сэкономить на пересадках.