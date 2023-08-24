В Челябинске на два дня продлили ограничение для транспорта на проспекте Победы

На это же время закрыли трамвайное движение

Теплоэнергетикам понадобится больше времени для проведения работ по реконструкции теплотрассы на участке проспекта Победы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в связи с этим продлевается ограничение движения транспорта до 06:00 следующей среды, 30 августа. До этого же времени прекратили движение трамваев.

Отметим, что ограничение на проспекте Победы в районе улицы Красного Урала действует с начала этой недели, 21 августа. Там работают над третьим этапом реконструкции теплосетей, он будет предпоследним. Полностью ремонт должны завершить 10 сентября.





Трамваи, которые курсировали по северо-западу Челябинска, временно поменяли свои маршруты. Узнать о том, как ходят вагоны пяти маршрутов, можно в материале Первого областного информагентства. Пассажирам предложили пользоваться автобусами и троллейбусами и подсказали способ, как сэкономить на пересадках.