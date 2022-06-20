В Челябинске на месте бывшей городской свалки высадят декоративные растения. В качестве многолетников выбрали мискантусы. По сообщению мэрии Челябинска, они способны извлекать из грунта загрязнения и перерабатывать их.
Многолетники появятся в качестве эксперимента на площади около 240 кв. м.
«Данные растения нетребовательны, обладают высокой скоростью роста и хорошей адаптивностью к окружающей среде. Они способны извлекать из грунта загрязнения и перерабатывать их, а также создавать условия для развития полноценной экосистемы», — пояснили в мэрии.
Мискантусы цветут с весны до поздней осени. В Челябинске отметили, что подобный опыт можно растиражировать при восстановлении загрязненных территорий мегаполиса.
Напомним, челябинскую свалку закрыли осенью 2018 года. Благодаря рекультивации, проводившейся в 2019—2021 годах, она превратилась в зеленый холм. Количество выбросов с полигона сократилось на 62 тыс. тонн. Содержанием свалки занимается компания из Владимира.