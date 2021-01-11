В Челябинске на Алом поле огородили участок под строительство 32-этажного здания

Самый высокий объект в Челябинске возводят рядом с торговым комплексом Виктора Тартаковского

«Администрацией города Челябинска 23.03.2005 (тогда главой города был Вячеслав Тарасов — прим. ред.) года было выдано разрешение на строительство объекта — „Торговый центр (1-я очередь строительства комплекса высотного здания гостиницы с жильем и торговым центром) на участке: ул. Володарского — пр. Ленина — Свердловский пр. в Центральном районе“»,

— говорится в официальном сообщении мэрии Челябинска.



«Мы доработали визуализацию немножко, фасады обыграли, подземный паркинг немножко увеличили. Прошли экспертизу. Эти изменения не влияют ни на что. Мы не стали менять конструктив, объемы. Единственное, был фасад красный, стал синий. Добавили элементы, которые сделали конструктив более „веселым“»,

— сообщил Сергей Манкевич.

В центре Челябинска, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Володарского, начали готовить участок под строительство 32-этажного комплекса. Объект будет самым высоким жилым зданием в Челябинске. Как лично убедился корреспондент Первого областного информагентства, бывшую парковку возле ТК «Алое поле» огораживают высоким забором, а для пешеходов оставят лишь узкий тротуар на части проспекта Ленина. К земляным работам приступят в феврале. Срок реализации проекта — три года. Застройщиком является ООО «ЮжуралспецМС».Как рассказал «Первому областному» информагентству директор компании-застройщика «ЮжуралспецМС» Сергей Манкевич, жилой комплекс будет включать два этажа коммерческих площадей, третий этаж будет занимать фитнес-клуб, два этажа — гостиничные апартаменты, остальные площади будут отданы под элитные квартиры с чистовой отделкой. Также в жилом комплексе откроют детский клуб. По словам Манкевича, строящийся комплекс будет монолитно-каркасным со стеклянными фасадами, и будет составлять единый ансамбль с торговым комплексом «Алое поле». Для этого облик коммерческого здания изменят: снимут устаревшие фасады и заменят стеклом. Но перестраивать торговый комплекс не будут.У земельного участка, где скоро появится 32-этажный жилой комплекс, «богатая» история. Раньше он принадлежал компании «Жилтехстрой» известного еще с 90-х годов прошлого века челябинского предпринимателя Виктора Тартаковского, который входил в пул «приближенных» бизнесменов тогдашнего главы города Вячеслава Тарасова.В 2005 году бизнесмен получил разрешение на строительство на участке на Алом поле (где до середины 80-х годов располагались казармы гарнизона внутренних войск, которые впоследствии были снесены — прим. ред.) 27-этажного здания гостиницы и торгового комплекса. Но в итоге был построен (с заметными недоделками в фасаде) только четырехэтажный ТК. На остальной территории появилась автостоянка, шиномонтажная мастерская, а также остался старый одноэтажный дом, где в 2018 году произошел пожар (во время инцидента погиб мужчина).В 2012 году Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской области отказало Виктору Тартаковскому и некой Анне Наймушиной (проходила в нескольких арбитражных процессах как лицо, аффилированное с Виктором Тартаковским) отказало в праве на аренду земли на Алом поле. Однако решение было оспорено в трех судебных инстанциях. В 2013 году госпожа Наймушина доказала в арбитражном суде свое право на участок. Сергей Манкевич, по его словам, лишь выкупил право аренды земли у прежних собственников.В пресс-службе администрации Челябинска подтвердили, что участок площадью 6,4 тыс. кв. м на Алом поле находится на правах аренды у «ЮжуралспецМС». При этом земля числится в собственности Российской Федерации. Соответственно, мэрия областного центра указанным земельным участком не распоряжается.По словам Сергея Манкевича, все разрешения на строительство жилого комплекса получены. По его словам, общественные слушания были проведены еще прежними владельцами участка в 2014-2015 годах. Также владелец компании-застройщика пояснил, что проведения новой процедуры согласования в мэрии не требуется. При этом окончательный вариант проекта строительства еще не готов.В разговоре с «Первым областным» информагентством Сергей Манкевич рассказал, что ему позвонил вице-мэр Челябинска Владимир Шамне и попросил дать комментарии СМИ о строительстве самого высокого здания в центре города.По данным базы «ЛИК: эксперт», ООО «ЮжураспецМС» принадлежит Сергею Манкевичу. В 2019 году прибыль предприятия составила 5 млн руб. Также Манкевичу на 94% принадлежит ООО «Южуралспецмонтажстрой» с уставным капиталом 150 млн рублей. 6% владеет его брат Иван Манкевич. Учредил компанию в 2015 году Михаил Алексеев.Виктор Тартаковский известен в Челябинске по двум топонимам. Первый — «яма Тартаковского». «Жилтехстрой» в конце 1990-х годов арендовал участок на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы. Компания снесла здание бывшей прядильной фабрики. На участке планировалось возвести культурно-досуговый комплекс с аквапарком. Однако более 20 лет на этом месте находится котлован. В 2011 году мэрия хотела вернуть участок в муниципальную собственность, там собирались разбить сквер. Однако «Жилтехстрой» доказал в суде свое право на землю. Представители компании заявляли, что начали строить пятиэтажный торгово-развлекательный комплекс с четырехуровневой подземной парковкой. Прежнему губернатору Борису Дубровскому Виктор Тартаковский обещал к саммитам ШОС и БРИКС убрать строительный забор и завершить отделку фасадов.«Башня Тартаковского» — постройка возле дома № 88 по улице Свободы. По городской легенде, «Жилтехстрой» пристроил к «сталинке» два этажа. Директор переехал в дом, но там не было лифта, и он решил организовать отдельный теплый переход на шестой этаж прямо из подземного гаража. Для этого построил «башню», но «портал» ему не разрешили построить другие жильцы.