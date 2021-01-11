Южноуральских школьников научат вести свой блог

Дети узнают, как создавать качественный контент, и пообщаются с экспертами в данной сфере

В Челябинской области школьникам предлагают посетить онлайн-лагерь, в рамках которого они смогут освоить основы блогинга. Региональный центр технического творчества расскажет, как создавать качественный контент, монтировать видео и обрабатывать фотографии. Для того чтобы ребята понимали, как развивать свои аккаунты в социальных сетях, им предоставят возможность пообщаться с популярными блогерами.

Во время обучения школьники получат практические задания и смогут опробовать инструменты, прокачивая свои страницы.

«Сегодня дети уже в начальной школе мечтают стать блогерами. Правда, иногда они не понимают, что для этого требуется много уметь и много работать. Мы постараемся научить наших ребят, во-первых, безопасному и адекватному поведению в соцсетях, а во-вторых, созданию качественного контента. Ведь вопреки распространенному мнению среди родителей, навыки ведения блога могут очень здорово помочь ребенку в жизни. Чтобы вести видеоблог, дети учатся презентовать себя и постигают азы актерского мастерства. Чтобы выкладывать красивые фото, им придется познакомиться с искусством фотографии, а чтобы их читали, им придется учиться писать грамотные и сильные тексты», — прокомментировал проект директор Регионального центра технического творчества Владислав Халамов.

Пройти программу онлайн-лагеря можно бесплатно. Занятия продлятся с 11 по 15 января. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.