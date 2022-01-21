В Челябинске можно бесплатно сдать тест на коронавирус

В городе открыты две площадки, которые работают ежедневно

Жители Челябинска могут бесплатно сдать тест на коронавирус. ПЦР-тестирование организовано на двух площадках города, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

На базе поликлиники № 2 Областной клинической больницы № 3 (пр. Победы, 376в, вход со двора здания поликлиники). График работы: ежедневно с 10:00 до 15:00.

На базе Городской клинической больницы № 1 (хирургический корпус, угол улиц Карла Либкнехта и Красной). График работы: ежедневно с 10:00 до 15:00.

«Пройти обследование могут все желающие без признаков вирусной инфекции. Это, к примеру, южноуральцы, кто находился в контакте с больным COVID-19 либо кому необходим тест для поездки. С собой пациентам необходимы паспорт, медицинский полис, СНИЛС», — сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Жителям с первыми признаками заболевания рекомендуют оставаться дома и вызывать врача.

Напомним, за минувшие сутки в Челябинской области провели более 15,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 404 положительных результата, среди заболевших есть 15 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 153 тысячи 196 случаев заражения коронавирусом.

Новый штамм коронавируса «омикрон» вызывает нетипичное течение болезни. У заболевших сохраняется способность различать запахи и вкусы, но проявляются другие симптомы. Об этом в пятницу, 21 января, во время брифинга по ковиду рассказала главный гериатр Челябинской области Татьяна Василенко.

