В Челябинске магазины крупной сети будут продавать тюльпаны за рубль

Акцию приурочили к 8 Марта

В честь 8 Марта в магазинах торговой сети товаров для дома в Челябинске будут продавать тюльпаны за 1 рубль. Об этом компания сообщила в своих соцсетях.

При этом цветы можно будет приобрести не более трех штук. Но в соцсетях магазина люди вспоминают прошлые годы и пишут, что этих трех штук не получить — тюльпанов нет уже к открытию:

«И в 9:00 уже просто ничего не будет. Мне не надо, я даже не пойду, но просто очень интересно, почему написано три в руки, а во время открытия их уже нет? Их всего три на магазин, что ли? Это я по прошлому году сужу».

Напомним, в Челябинске цены на тюльпан перед праздником скакнули на 25%. Также корреспондент ИА «Первое областное» узнал, как выращивают тюльпаны к 8 Марта в уральском климате.