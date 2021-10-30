В Челябинске во Дворце спорта «Юность» открыли самый большой пункт вакцинации

Поставить прививку от коронавируса там можно будет в период нерабочих дней

Сегодня, 30 октября, во Дворце спорта «Юность» в Челябинске открывается самый большой в области пункт вакцинации от коронавируса. Одновременно там будут работать 20 медицинских бригад, и за час привиться смогут 800 человек.

Работа организована по принципам бережливой поликлиники: на первом этаже на входе можно сдать в гардероб верхнюю одежду и заполнить анкету, затем можно отправляться на второй этаж к кабинетам осмотра и вакцинации. Выходить привившиеся граждане будут через отдельные двери.

Желающим поставить прививку необходимо иметь с собой полис ОМС и СНИЛС. Зайти в пункт можно будет через главный вход со стороны улицы Красной.

Напомним, открытие самого большого пункта вакцинации накануне анонсировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

С сегодняшнего дня, 30 октября, по 7 ноября в Челябинской области начинаются нерабочие дни. Вход в торгово-развлекательные комплексы в эти дни будет разрешен только по QR-кодам, однако для вакцинации организуют отдельные входы и выходы. Но привиться в нерабочие дни южноуральцы смогут не только в ТРК, но и в круглосуточных пунктах вакцинации.