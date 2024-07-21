Холодную и дождливую погоду обещают в Челябинской области на предпоследней неделе июля

Температура опустится на четыре градуса ниже нормы

Теплый период в Челябинской области завершается, и предстоящая неделя ожидается прохладной и дождливой. Как сообщили синоптики Уральского Гидрометеоцентра, к середине недели дневная температура воздуха будет на 3—4 градуса ниже нормы и в некоторых районах составит всего +14 градусов.

«Начиная с вечера 21 июля будет холодать при значительной облачности и осадках. На уральские регионы опустится воздух арктического побережья. К 23—24 июля в холодном воздухе сформируется высотный циклон, который создаст облачную погоду при северо-восточном ветерке и довольно низкой температуре — на 3—4 градуса ниже нормы»,— уточнили синоптики.

В Челябинске, по данным популярных погодных сервисов, уже в понедельник, 22 июля, столбики термометров покажут максимум +18 градусов. Ожидается дождь с грозой. Во вторник температура опустится еще на градус ниже. Осадки не прекратятся. В среду воздух прогреется до +20 градусов, но затем снова начнет холодать, и к концу рабочей недели температура опустится до +16 градусов. Дожди все это время не прекратятся. Не выше +20 градусов будет и в выходные.





Затяжные дожди ожидаются и в горных районах Челябинской области. Температура воздуха на протяжении недели будет подниматься до +14...+16 градусов. Чуть теплее будет в среду — до +18 градусов.

На юге региона в начале недели еще сохранится теплая погода до +22 градусов. Затем температура начнет постепенно снижаться и к четвергу опустится до +17 градусов. Дождливо.

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