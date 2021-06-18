В День памяти и скорби южноуральцы примут участие в минуте молчания

Всероссийская акция состоится 22 июня в 12.15 по московскому времени

22 июня во всех регионах страны состоится минуты молчания, Челябинская область присоединится к всероссийской акции. Закон о всероссийской минуте молчания в День памяти и скорби 22 июня подписал президент Владимир Путин в апреле прошлого года. Введенными в действующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России» изменениями минута молчания становится общероссийской. Она объявляется в 12.45 по московскому времени.

В 1941 году именно в эти минуты жителям Советского Союза официально сообщили о нападении на страну фашистской Германией и о начале Великой Отечественной войны.

Общая минута молчания современной России — символ общей и вечной народной памяти и скорби о каждом погибшем и всех жертвах фашизма, защите общечеловеческих ценностей, воспитания настоящих и будущих поколений в традиции добра, ценности мира и дружелюбия.

Законом также устанавливается возможность публикации в интернете списков фамилий погибших, выявленных в ходе поисковой работы. Ранее законодательством предусматривались публикации таких данных лишь в СМИ.