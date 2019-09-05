Бьем копилки: жителям Челябинской области предлагают сдать мелочь

Банки хотят вернуть в оборот монеты.

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У жителей городов Челябинской области появится возможность обменять мелочь на купюры. Акция будет проводиться более чем в 20-ти городах региона и 16-ти отделениях банков. Более точную информацию смогут рассказать сотрудники кредитных организаций.

В период с 9 по 13 сентября банки упразднят привычную комиссию за обмен мелочи. Деньги можно будет получить наличными или зачислить на карту.

В одном из банков региона рассказали, что снижение возврата мелочи в денежный оборот привело к существенной недостаче. В начале года было выпущено 48 миллионов рублей мелочью, возврат в оборот составил лишь половину. Все остальное осело в копилках и коридорных банках жителей региона.

В прошлом году южноуральцы разменяли более 12 миллионов рублей.

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