Южноуральцев ожидает дождливая и ветреная погода

В отдельных районах возможны грозы

Сегодня, 13 мая, погода в Челябинске будет дождливой. В регионе также прогнозируют дожди и грозы. На всей территории области ожидается порывистый ветер, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет дождь. Столбики термометров в утренние часы достигнут около +7°C, днем потеплеет от +12 до +14°C. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области этим утром столбики термометров покажут около +8°C, днем воздух прогреется от +9 до +14°C. Облачная погода с прояснениями, небольшие дожди. Также синоптики обещают грозы. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.