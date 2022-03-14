В Челябинске появится еще три бесплатных пляжа

Места для отдыха обустроят на самых известных водоемах города

В Челябинске готовятся к началу купального сезона. Уже сейчас решен вопрос об увеличении количества пляжей — в Челябинске обустроят еще три бесплатных места отдыха на самых популярных водоемах города. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.



Пляж «Чайка» появится на озере Первом, пляж «Спортивный» — на озере Смолино, а пляж «Белый парус» — на Шершневском водохранилище. По каждому объекту уже выполнили проектные и изыскательные работы, провели конкурсные процедуры и определили подрядчиков. В мэрии говорят, что готовность пляжей — до 15 мая этого года.

Новые муниципальные пляжи будут хорошо благоустроены — оснащены скамейками, кабинками для переодевания, теневыми навесами, урнами, баками для мусора, биотуалетами и помещениями для оказания доврачебной помощи отдыхающим. Зоны для купания разметят, а дно водоемов обследуют и очистят водолазы. На пляж завезут новый песок. Также там будут работать спасательные посты с матросами-спасателями. В прошлом году к этой работе привлекали 140 специалистов, в этом купальном сезоне их станет значительно больше.



Обустройство мест для безопасного пляжного отдыха на территории Челябинска ведется с 2019 года. За это время построили шесть муниципальных пляжей: два на озере Смолино, два на Шершневском водохранилище и два на Первом озере.

