В Челябинске из‑за строительства улицы Агалакова на месяц закроют движение на двух участках

Для водителей предусмотрены схемы объезда

В Челябинске для строительства улицы Агалакова закрывают движение на двух участках. Для водителей обеспечат схемы объезда, жителей просят обращать внимание на информационные аншлаги. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщили в мэрии.

С сегодняшнего дня до 20 октября прекращается движение транспорта по улице Агалакова от 42-го до 48-го дома. В зону ограничения также попадает подъезд к школе № 51.

С понедельника, 26 сентября, до 20:00 12 октября будет закрыто движение по улице Агалакова в районе дома 5 по улице Прохладной.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что выбран подрядчик для строительства улицы Агалакова. Контракт предполагает строительство дороги от Гагарина до Гранитной. Исполнителю предстоит построить не только дорогу, но и тротуары, уличное освещение, ливневую канализацию, а также установить остановки общественного транспорта и светофор.

По данным с портала госзакупок, предусмотрены 11 этапов строительства дороги. Работы должны завершить до 28 ноября 2023 года.

Напомним, жители Ленинского района отправляли десятки обращений с просьбой решить проблему проезжей части на улице Агалакова. Дорогу регулярно размывает дождями и талыми водами, из-за чего там образуются ямы и передвигаться по ней становится невозможно.