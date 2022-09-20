В Челябинске для строительства улицы Агалакова закрывают движение на двух участках. Для водителей обеспечат схемы объезда, жителей просят обращать внимание на информационные аншлаги. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщили в мэрии.
С сегодняшнего дня до 20 октября прекращается движение транспорта по улице Агалакова от 42-го до 48-го дома. В зону ограничения также попадает подъезд к школе № 51.
С понедельника, 26 сентября, до 20:00 12 октября будет закрыто движение по улице Агалакова в районе дома 5 по улице Прохладной.
Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что выбран подрядчик для строительства улицы Агалакова. Контракт предполагает строительство дороги от Гагарина до Гранитной. Исполнителю предстоит построить не только дорогу, но и тротуары, уличное освещение, ливневую канализацию, а также установить остановки общественного транспорта и светофор.
По данным с портала госзакупок, предусмотрены 11 этапов строительства дороги. Работы должны завершить до 28 ноября 2023 года.
Напомним, жители Ленинского района отправляли десятки обращений с просьбой решить проблему проезжей части на улице Агалакова. Дорогу регулярно размывает дождями и талыми водами, из-за чего там образуются ямы и передвигаться по ней становится невозможно.