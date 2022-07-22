В Челябинске объявили торги на строительство дороги на улице Агалакова

Начальная цена контракта составляет 483,4 млн рублей

Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил торги на строительство новой дороги в Ленинском районе на улице Агалакова. Начальная максимальная цена контракта составляет 483,4 млн рублей, сообщили в городской мэрии.



Согласно данным с портала Госзакупок, техзадание предусматривает строительство двухполосной дороги из асфальтобетона. Исполнителю предстоит построить не только дорогу, но и тротуары, уличное освещение, ливневую канализацию, а также установить остановки общественного транспорта и светофор.



«Проект получил положительное заключение Государственной экспертизы», — уточнили в администрации Челябинска.

Согласно данным с портала Госзакупок, подать заявку на участие в торгах можно до 1 августа этого года. Исполнителя определят 3 августа.







В документе предусмотрены 11 этапов строительства дороги. Дата начала исполнения контракта — 15 августа. Работы должны завершить к 28 ноября 2023 года.

Напомним, жители Ленинского района Челябинска отправляли десятки обращений в городскую администрацию решить проблему проезжей части на улице Агалакова. Дорогу регулярно размывает дождями и талыми водами, из-за чего там образуются ямы и передвигаться по ней становится невозможно.



В апреле этого года стало известно, что проект строительства дороги передан в Госэкспертизу.