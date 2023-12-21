В Челябинске из-за потепления возникла опасность схода снега и сосулек с крыш

Накануне на город обрушилась метель

В Челябинске 21 декабря наблюдается потепление. Сегодня столбики термометра поднимутся до плюс 5 градусов Цельсия. Учитывая, что накануне в регионе прошла метель, сегодня возникает опасность схода снега и сосулек с крыш, сообщает корреспондент информационного агентства «Первое областное».

Резкое потепление всегда провоцирует гололед, сход снега и падение сосулек.

«Рекомендуем соблюдать скоростной режим, дистанцию и осторожность, эксплуатировать транспортные средства на зимних шинах»,

— предупредили в ЕДДС-112.

Напомним, в Челябинской области в марте этого года из-за падения ледяной глыбы с крыши ФОКа погиб подросток. Накануне стало известно, что родителям ребенка по решению суда местные власти возместят денежную компенсацию 5 млн рублей.