Плюсовая температура и сильный ветер сохранятся в Челябинской области

Местами пройдет снег с дождем

Сегодня, 21 декабря, в Челябинске и большинстве южноуральских городов будет пасмурно, без осадков. Местами пройдет дождь со снегом. День будет по-весеннему теплым, но ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В утренние часы столбики термометров в Челябинске покажут около −2°C, днем установятся в пределах от +1 до +3°C. Ветер юго-западного направления 7—12 метров в секунду. Облачно с прояснением, осадков не ожидается.

В Челябинской области утром синоптики прогнозируют около 0°C, местами ниже. Днем отметка на градуснике поднимется до 0…+5 градусов Цельсия. Ветер преимущественно юго-западный от 6 до 11 метров в секунду с порывами от 13 до 18 метров в секунду. Облачно с прояснением, в отдельных районах пройдет небольшой мокрый снег, возможен дождь. На дорогах гололедица.

В Челябинской области продлено штормовое предупреждение. Жителей отдельных районов предупредили о сильном ветре, снеге с дождем и налипании мокрого снега на провода.