В Челябинске есть четыре возможности экологично избавиться от старого телефона

Относительно свежие модели принимают за деньги, старые — забирают на переработку

Как жители Челябинска решают вопрос, куда деть старый телефон, узнал корреспондент ИА «Первое областное». 24 января ежегодно отмечается День утилизации мобильных телефонов.

Телефоны сейчас есть у всех, бывает, даже по нескольку штук. Если пользоваться ими активно, часто сталкиваешься с потребностью утилизации техники. И если первый способ — отдать б\у технику детям, жене, мужу или родителям — не подходит, то вот еще несколько.

В Челябинске жители могут правильно избавиться от старого мобильного телефона. Эти способы не навредят природе и даже принесет выгоду. Специалисты предупреждают, что выбрасывать гаджет в обычный мусорный контейнер нельзя.

«Если устройство просто выбросить, то на экологии это может сказаться негативно, поскольку там есть сложные соединения, которые при контакте с почвой будут выделять не очень полезные вещества, отравляя ее», — напоминает Иван Кущ, специалист по электронике.

Опасность представляют аккумуляторы, которые требуют особой переработки, как и обычные батарейки. Эксперт также отмечает, что в устройстве содержатся ценные металлы.

«В Челябинске есть завод, который специализируется на сборе всевозможной техники, разборке, сортировке, и потом каждая группа металлов переплавляется», — добавляет Иван Кущ.

Если телефон еще работает или имеет незначительные повреждения, его можно продать. Удобный способ — обменять по программе трейд‑ин на скидку при покупке новой техники. Такую услугу предлагают магазины «Белая техника», I‑точка и Don iPhone. Крупные сети, например «М. Видео», даже рассматривают возможность выкупа. Альтернативой служат комиссионные магазины и скупки электроники.

«Выставить на сайте бесплатных объявлений — и специалисты, которые занимаются ремонтами, они тоже, в общем-то, с радостью откликнутся», — советует Иван Кущ.

Старые и нерабочие устройства принимают на безвозмездную утилизацию. Для этого в городе работают специализированные экологические пункты с контейнерами для электроники. Их можно найти на онлайн‑картах. Также можно обратиться в пункты приема вторсырья и черных металлов, которые затем передадут технику на заводы. Если не хочется искать пункты: электронику для дальнейшей переработки в Челябинске принимают бесплатно на акциях «Разделяйка».

Перед сдачей с устройства важно полностью стереть личные данные: выйти из всех аккаунтов, удалить файлы и сделать сброс настроек до заводских.

Ранее мы рассказывали, как в регионе обстоят дела с переработкой отходов и экономикой замкнутого цикла.