Хранить нет смысла: старые телефоны можно сдать на переработку в Челябинске

Из них изготовят комплектующие для новых устройств

Первый звонок от друга, первое смс или момент, когда мы научились устанавливать рингтон на новенький Sony Ericsson — воспоминания, которые останутся навсегда. Многие по-прежнему хранят свои старые телефоны в ящиках или на полках, давно забытые и неработающие. В День утилизации мобильных телефонов ИА «Первое областное» расскажет, почему стоит расстаться с реликвиями прошлого.

Давайте признаемся, что хранение старых мобильников зачастую не имеет смысла с практической точки зрения. В современных смартфонах гораздо больше функций и возможностей.





Эксперт по мобильным технологиям Иван Кущ рассказал ИА «Первое областное», есть ли опасность в хранении своих устройств.

«Если телефон выходит из строя, есть только два варианта развития событий: сдать его в сервис на ремонт или отдать в пункт приема техники. Таких организаций много в Челябинске, туда сдают не только телефоны, но и компьютеры, бытовую технику и электронику», — говорит Иван.

Там ваши приборы разбирают на компоненты, чтобы в дальнейшем переплавить на отдельные группы металлов или пластинки.

«Таким образом материалы получают вторую жизнь и в дальнейшем из них получается новая техника. Хранить, с другой стороны, их тоже можно, но смысла в этом нет. Это точно также как собирать коробки от обуви, пакеты, упаковку или ненужные предметы интерьера», — отмечает эксперт.

В Челябинской области есть компания-переработчик, которая занимается отдельными группами пластика и металлов.





«Примерно 75-80% материалов после переработки могут использоваться для комплектующих, запчастей, деталей. Дальше они отправляются заказчикам», — говорит Иван Кущ.

По словам собеседника, сейчас в регионе существует проблема со сбором Б/У устройств. У переработчиков на эту компонентную базу очень высокий спрос, а активность людей в плане сдачи бытовой техники и электроники очень низкая.

«Такие фабрики сотрудничают с крупными сервисами, мастерскими и торговыми сетями. Через них они получают старую неработающую технику. Но этих объемов, в общем-то, им мало, они могут гораздо больше перерабатывать», — говорит эксперт.





Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что челябинская компания «Центр упаковки» приобрела новую производственную линию, которая сможет извлекать целлюлозу из тетрапака. На ее основе будут выпускать экологичные упаковки для яиц.

Материал создан ИА «Первое областное»