Капитальный ремонт трамвайных путей в Челябинске выходит на финишную прямую

На отдельных участках работы выполнены на 80%

В Челябинске продолжается масштабный ремонт трамвайных путей, узлов и колец. Как рассказал «Организатор перевозок Челябинской области», на некоторых обновляемых участках движение транспорта уже не перекрывают.

Так, на отрезке улицы Цвиллинга от Тимирязева до проспекта Ленина работы выполнены на 80%. Сейчас идет выправка путей и сварка рельсов. Подходит к завершению и обновление еще двух участков: Свердловского тракта от депо № 2 до путепровода через реку Миасс и улицы Черкасской от Аральской до шоссе Металлургов. Там продолжается укладка рельсов, в том числе 25-метровых, общий объем работы выполнен на 75%.

На одном из самых сложных в городе трамвайных узлов на пересечении Каслинской и проспекта Победы укладывают асфальт, остались только монтировка автоматизации и подогрев стрелок. На другом реконструируемом узле — на пересечении Горького и проспекта Ленина — снята старая рельсошпальная решетка, подготовлен котлован, ведется укладка балластного слоя для нового пути.



Ремонтируют в Челябинске и несколько колец. Так, в Металлургическом районе на «Конечной ЧМК» продолжается укладка нового внутреннего кольца, работы завершены на 65%. А на «Конечной Чичерина» завершили ремонт двух внутренних колец, трамваи уже движутся по ним. Остались работы на двух внешних кольцах.