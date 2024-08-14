В Челябинске на месяц перекроют движение трамваев у Теплотеха

Причина — ремонт трамвайного узла

С 15 августа трамваи перестанут ездить по проспекту Победы из-за долгожданного ремонта трамвайных путей: на пересечении Кирова и Победы они регулярно сходили с рельсов и перекрывали движение не только другим вагонам, но и автомобилистам.

Как рассказали в мэрии, трамваи перестанут ходить уже завтра вечером, в 23:00. Отремонтировать трамвайный узел планируют до 22 сентября. На время работ перекроют движение трамваев по проспекту Победы на пересечении с Кирова и от Кирова до Российской. Ремонт будет проходить по транспортной реформе.

На это же время на перекрестке у Теплотеха ограничат движение автомобилей.