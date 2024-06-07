В Челябинске досрочно закрывают автобусный маршрут № 22

Пассажирам рекомендуют пользоваться автобусом того же номера с литерой «а»

С понедельника, 10 июня, в Челябинске прекращает работу маршрутка № 22, сообщает пресс-служба администрации города.

Действие свидетельства на перевозки по маршруту № 22 у компании «Кумир-Автолайн2» истекает только 2 августа, но на этой неделе перевозчик подал заявление в мэрию, уведомив, что уходит с маршрута.

«Для сохранения устоявшихся транспортных связей по схожей трассировке уже запущен автобусный маршрут № 22а. Он работает по регулируемому тарифу, то есть обязан предоставлять льготы и принимать оплату поездок по банковским, транспортным и социальным картам», — говорят в мэрии.

Расписание и трассу автобуса № 22а можно найти на сайте gortrans74.ru.

Ранее горожане пожаловались на то, что автобус № 22а имеет слишком длинный интервал движения. Перевозчик — компания «Альфа» — объяснил перебои нехваткой водителей.

Получить оперативную информацию о работе маршрута № 22а можно по телефонам диспетчерской перевозчика: 8-902-896-44-74, 8-908-089-46-23.