Плохую работу маршруток № 22 и 22а в Челябинске объяснили нехваткой водителей

Пассажиры жалуются на большие интервалы движения

Читатели Первого областного жалуются на плохую работу маршруток № 22 и 22а, которые ходят из Ленинского района на Северо-Запад. До недавних пор это был один маршрут, который работал без нареканий даже в морозы и сильные снегопады, а теперь к автобусам № 22 и 22а много претензий.

«Я живу в Ленинском, на „Доме обуви“, а работаю на Северо-Западе. 22-й маршрут стал ходить очень плохо. Приходится ждать маршрутку по полчаса. Раньше машины бегали каждые минут десять. А маршрут № 22а вообще редко вижу», — жалуется горожанка Светлана.

Работу старого и нового маршрутов мы попросили прокомментировать «Организатора перевозок Челябинской области».

МАРШРУТ № 22 ЗАКРОЮТ ЧЕРЕЗ ДВА МЕСЯЦА

Маршрут № 22 — один из самых протяженных в Челябинске. Сейчас он ездит от конечной остановки «Улица Александра Шмакова» через центр Челябинска до ЧКПЗ. Льготы на этой маршрутке не действуют, карты к оплате не принимают. Но маршрут популярный, так как протянут через весь город.

«На маршрут должны выходить 28 автобусов малого класса. Однако, по информации перевозчика — компании „Кумир-Автолайн 2“, водителей не хватает, поэтому интервал движения увеличен», — рассказал Первому областному директор «Организатора перевозок Челябинской области» Никита Тюрин.

Перевозчик ищет водителей, хотя обслуживать маршрут ему осталось недолго. Действие свидетельства на перевозки по маршруту № 22 истекает 2 августа 2024 года.

«После этого маршрут № 22 будет закрыт», — заявил Никита Тюрин.

Пока же жители города могут получать оперативную информацию о работе маршрута по телефону перевозчика 8 (351) 945-12-36. Сюда же можно направлять жалобы на водителей.

НА МАРШРУТЕ № 22а НЕ ХВАТАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ И МАШИН

Маршрутка № 22а должна стать полноценным преемником 22-й маршрутки. Трассы движения у них совпадают: машина ездит от «Улицы Александра Шмакова» до ЧКПЗ.

А вот условия проезда — разные. Автобусный маршрут № 22а работает как муниципальный транспорт: на нем действуют льготы и принимают к оплате карты. Госконтракт с компанией «Альфа» заключен до конца 2025 года. Правда, это не радует, так как поймать маршрутку № 22а сложно.

«По условиям государственного контракта, на линию должны выходить 20 автобусов среднего класса с интервалом движения 10 минут. Однако из-за нехватки водителей перевозчик выпускает на линию от 6 до 10 автобусов», — сообщил Никита Тюрин.

В учреждении говорят, что следят за работой маршрута по интернету и проводят проверки на улицах. За каждое нарушение, в том числе несоблюдение расписания, «Альфу» штрафуют. Перевозчику также не платят за рейсы, которых не было.

Актуального расписания для маршрута № 22а пока нет. Получить оперативную информацию можно по телефонам диспетчерской перевозчика: 8-902-896-44-74, 8-908-089-46-23.

Ранее пассажирам маршруток № 19 и 91 разрешили ездить бесплатно, если в салоне нет терминала и водитель не принимает оплату проезда по карте — банковской, транспортной, социальной.