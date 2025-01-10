Алексей Текслер поручил проверить работу челябинского автобуса № 22а

Неприятная история произошла в праздничные дни

Жители Челябинска пожаловались на водителя автобуса № 22а, который работает по регулируемому тарифу. В один из праздничных дней он отказался везти пассажиров, сообщив о поломке валидатора. Затем стал высаживать людей, а деньги за проезд возвращать отказался. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер увидел информацию об этом и поручил министерству дорожного хозяйства и транспорта разобраться в ситуации.

«Ситуация, как выясняется, произошла еще в праздничные дни. Перевозчик — частная организация на регулируемом маршруте. Но смысл от этого не меняется. Это недопустимое отношение к пассажирам, невыполнение своих обязанностей»,— написал губернатор в своем телеграм-канале.

Миндортранс проведет проверку и накажет виновных. Таких ситуаций на транспорте в регионе быть не должно быть, и это нужно понимать всем перевозчикам, подчеркнул Алексей Текслер.