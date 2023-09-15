В Челябинске до середины октября отменили все троллейбусы на АМЗ

В городе начинается новый этап модернизации контактной сети

В Челябинске с 16 сентября по 16 октября прекратится движение троллейбусов по улицам Воровского и Блюхера. Пятый маршрут отменяется совсем, транспорт под номерами 12 и 16 поедет в другие районы города. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Троллейбус 12-го маршрута продолжит курсировать между улицей Молдавской и ДК строителей на ЧМЗ, куда его перевели из-за ремонта трамвайных путей у дворца спорта «Юность». Маршрут № 16 будет ездить по проспекту Ленина от ЖБИ до парка Гагарина.

Пассажирам с АМЗ, которые останутся без троллейбусов на целый месяц, в качестве альтернативы предложили автобусы № 14, 51, 90с и КМ. Последний с 16 сентября будет ездить до АМЗ каждые 20 минут.

Напомним, что в День города заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров анонсировал запуск 3—4 новых троллейбусных маршрутов на АМЗ, которые будут обслуживаться машинами «Синара». Но для этого нужно полностью заменить контактную сеть на улице Блюхера. Рогатый транспорт должен стать основным средством передвижения для жителей АМЗ, поскольку там очень мало больших автобусов.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Челябинске до 9 октября также отменят троллейбус № 6 «ЧТЗ — Первоозерный». Это связано с ремонтом проспекта Ленина на участке от улицы Героев Танкограда до улицы Линейной.