В Челябинске на три недели отменят троллейбус № 6 до Первоозерного

Рассказываем, какой еще транспорт ходит по этому маршруту

В Челябинске до 9 октября отменят троллейбус № 6 «ЧТЗ — Первоозерный». Это связано с ремонтом проспекта Ленина на участке от улицы Героев Танкограда до улицы Линейной. Об этом сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Троллейбус № 6 не будет ходить с 18 сентября до 5:00 9 октября. Пассажирам посоветовали пользоваться автобусами № 21с, 34 или 55с. Также можно поехать на автобусе № 2 или трамвае № 15, а на остановке «Театр ЧТЗ» пересесть на троллейбус № 19.

В «Организаторе перевозок» напомнили, что для экономии существуют месячный безлимитный проездной за 1,2 тысячи рублей или пересадочный билет за 28 рублей по транспортной карте.