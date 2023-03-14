В Челябинске до конца года построят пять детских садов

Город восполняет дефицит социальной инфраструктуры в новых микрорайонах

Осенью 2023 года в Челябинске появятся пять новых детских садов. Их начали строить в микрорайонах Парковом, Парковом-2, Чурилово и на Краснопольской площадке, сообщили сегодня, 14 марта, в администрации города.

В мэрии отметили, что приоритет в строительстве социальных объектов отдан новым микрорайонам, где из-за неграмотной градостроительной политики жилищная застройка опередила развитие инфраструктуры.

В Парковом детские сады строятся на улице Габдуллы Тукая и Бейвеля. Один рассчитан на 120 мест, второй — на 150. По словам главы города Натальи Котовой, готовность этих объектов составляет 40%, они будут сданы в октябре.

Еще два садика в сумме на 270 мест строятся в Парковом-2 и Чурилово. Кроме того, учреждение на 206 мест в инициативном порядке возводит строительная компания «Икар» на пересечении Краснопольского проспекта и улицы Профессора Благих. В конце года этот детский сад будет выкуплен в муниципальную собственность.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что строители сократили отставание при возведении новой школы в микрорайоне Вишневая Горка под Челябинском. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал сдать объект к 1 сентября.

Кстати, в марте в Челябинске родился малыш-богатырь весом более пяти килограммов.