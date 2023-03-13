Новую школу под Челябинском обещают сдать раньше срока

Учреждение в микрорайоне Вишневая Горка запустят к новому учебному году

Строительство школы в микрорайоне Вишневая Горка на 1100 мест находится в самом разгаре. Во время прямой линии губернатор Алексей Текслер потребовал, чтобы учреждение открыло свои двери уже 1 сентября. В администрации Сосновского района сообщили о ходе строительства и подчеркнули, что специалисты уверенно сокращают отставание в сроках, которое было вызвано корректировкой проектно-сметной документации.

По информации районной администрации, на сегодняшний день полностью обустроено свайное поле и установлены монолитные ростверки. Кроме того, завершен монтаж фундаментов под колонны, также практически закончили установку фундаментных блоков и заполнили проемы техподполья кирпичной кладкой.

«Сделано больше половины полов помещений и треть перегородок техподполья. По состоянию на 10 марта строители завершили кладку 40% перегородок первого, второго и третьего этажей: монтаж 61% плит перекрытия первого этажа, 55% плит перекрытия второго этажа и свыше 40% плит перекрытия третьего этажа. Обретают черты цокольный этаж школы и будущие лестничные клетки», — сообщили районные власти.

На данный момент администрация заключила контракт с Госэкспертизой на проведение экспертного сопровождения проекта. Объект, согласно документации, должны сдать в декабре этого года, но строители пообещали завершить работы раньше, чтобы ребята из микрорайона смогли пойти в школу в новом учебном году.

В школе намерены сделать учебные классы для начального звена, средних и старших классов, в том числе кабинеты по естественным дисциплинам, иностранному языку, труду и ОБЖ. Ученики смогут заниматься в тренажерном, спортивном и хореографическом залах. Современная библиотека с книгохранилищем, актовый зал и пищеблок тоже станут частью новой школы.

Аналогичный объект был сдан в начале этого года в микрорайоне Твоя Привилегия. Во время своего визита в район школу открыл глава региона Алексей Текслер. Учреждение не просто общеобразовательная школа, а целый IT-лицей, где ребят с младых ногтей ориентируют на цифровые профессии.