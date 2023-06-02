В Челябинске обновят 50 автобусных остановок и трамвайных платформ

Работы проведут во всех районах города

Проект «Дорожный рывок» распространяется не только на проезжие части и тротуары, но и на остановки общественного транспорта. Как сообщили в администрации Челябинска, до 20 августа во всех районах города обустроят 50 трамвайных платформ и автобусных остановок. Горожане смогут комфортно дожидаться своего вагона или автобуса, а средства на обновление остановок выделил областной бюджет, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«При поддержке губернатора Алексея Текслера и главы города Натальи Котовой нам удается уделять достаточно серьезное внимание развитию остальной инфраструктуры для создания единого благоустроенного улично-дорожного комплекса. Сейчас заключен контракт на обустройство новых остановок общественного транспорта, но работы, безусловно, еще много», — отметил председатель КДХ Челябинска Николай Кожевников.

Новые автобусные остановки и трамвайные платформы буду выполнены в едином стиле. Остановки сделаны из металлических балок и профильной трубы, а полимерно-порошковое покрытие защитит конструкцию от коррозии. Стены будут состоять из каленого стекла толищной 8 мм, закрепленного в алюминиевом профиле. Сиденья выполнят из соснового бруса.

Что касается трамвайных платформ, то их ширина будет достигать шести метров, а пассажиров от осадков и солнца защитит большой навес. Посидеть можно на трех лавках с сиденьями из бруса лиственницы. Учтены и потребности маломобильных граждан.

Реализация проекта «Дорожный рывок» предполагает, что за этот сезон рабочие уложат порядка 850 тысяч квадратных метров нового полотна. ИА «Первое областное» недавно побывало на первых знаковых объектах этого проекта: участок проспекта Ленина от Героев Танкограда до Линейной и на улице Агалакова, где асфальта ждали несколько лет. Главная фишка дорожного сезона 2023 года — опережающее финансирование, которое позволит достроить объекты раньше указанного в контракте срока.