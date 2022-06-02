В 2022 году обособят трамвайные пути на четырех улицах Челябинска

Некоторые перегоны оградят столбиками, но это временная мера

В Челябинске будет продолжена начатая в прошлом году работа по обособлению трамвайных путей. До конца года обособят пути на четырех перегонах, сообщил сегодня, 2 июня, на пресс-конференции в ИД «Гранада Пресс» замглавы регионального Миндортранса Александр Егоров.

По словам замминистра, на улице Российской, на участке от проспекта Победы до улицы Труда, пути обособят бордюрным камнем. На улицах Кирова (от улицы Труда до Теплотехнического института), Труда (от улицы Российской до автодороги «Меридиан») и Каслинской (от улицы Кожзаводской до проспекта Победы) обособление выполнят дорожными столбиками.



Александр Егоров отметил, что дорожные столбики — это временное решение.

«Когда будет проводиться ремонт путей на этом участке, столбики будут заменяться на бордюрный камень», — уточнил он.

Замглавы Миндортранса напомнил, что в прошлом году в Челябинске обособили 20 километров трамвайных путей.

Как показал опрос, проведенный в 2021 году, обособление трамвайного движения от автомобильного поддерживают более 80% жителей Челябинска.