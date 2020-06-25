Челябинцам предлагают выбрать идею ледового городка

Голосование проходит на портале «Активный житель 74».

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Жители Челябинска смогут решить как будет выглядеть ледовый городок в новогодние праздники. Опрос, посвящённый данной теме появился на портале «Активный житель 74».



Всего на выбор горожанам предоставлено 6 вариантов, 4 из которых приурочены к различным датам. Среди них «Челябинск юбилейный», в честь 285-летию областной столицы,"Мир героев Агнии Барто«, посвящённый 115-летию со дня рождения автора, «В мире животных» в честь 120-летия со дня рождения скульптора и писателя Евгения Чарушина и «Челябинск космический», посвящённый 60-летию полёта первого человека в космос. Помимо этого в голосовании участвуют варианты темы «Поместье деда мороза» и «Богатыри России».

«Ежегодно на Площади Революции возводится главный ледовый городок Челябинска. В новогодние каникулы ледяная сказка приглашает в гости челябинцев и гостей города — из года в год городок подтверждает звание самого любимого места зимнего отдыха и развлечений. Проект городка, который удивит и порадует жителей этой зимой, находится в разработке. Каким он будет — решать горожанам»,— гласит описание к голосованию на портале «Активный житель 74».

Напомним, в прошлом году ледовый городок в Челябинске открыли 25 декабря. Однако из-за тёплой погоды его несколько раз закрывали. Окончательно объект демонтировали в феврале.