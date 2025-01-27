В Челябинске чтят память жертв Холокоста

В кинотеатре «Знамя» показали фрагменты фильмов и отметили победителей конкурса «Холокост: память и предупреждение»



Сегодня, 27 января, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день 80 лет назад советские солдаты освободили нацистский концлагерь Освенцим. Этот день был установлен ООН в 2005 году для сохранения памяти о миллионах жертв Холокоста и противодействия антисемитизму и расизму.

Среди приглашенных на мемориальную встречу было много школьников. Как донести до юных челябинцев те испытания, через которые пришлось пройти людям, в данном случае, еврейскому народу? Нагляднее всего это сделать через фильмы.





Фрагмент документального фильма о том, как адыги-черкесы спасали от гибели евреев и детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда, произвел впечатление на зрителей. На фоне злодеяний и жестокости нацистов как лучи надежды на лучшее выглядят примеры личных историй, когда семьи разных национальностей принимали еврейских детей и окружали их материнской и отцовской заботой. Это подчеркнул, открывая встречу, начальник Управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов.

Герои одного из фильмов, принявших участие в региональном этапе Международного конкурса «Холокост: память и предупреждение», находились в зале. Светлана Игнатович показала рукопись свой мамы челябинскому режиссеру Евгении Футерман. И родился фильм «Холокост. Мама».

«Когда бабушку героини фильма вели на расстрел, она выбросила своего ребенка — маленькую дочку — в толпу. Ее подобрали и спрятали. Она выжила, вышла замуж, родила детей. Оставила счастливое потомство, прожила прекрасную жизнь, благодаря тем, которые ее спас», — рассказывает Евгения Футерман.

Евгения стала победителем регионального этапа конкурса в номинации «Творческие работы».

Мы познакомились еще с одним победителем — это молодой учитель истории и обществознания челябинской гимназии № 10 Анатолий Фольмер. Его наградили дипломом первой степени в номинации «Методические проекты». Анатолий представил на конкурс конспект урока. Этот урок он проводил с учащимися 10-11 классов. Как реагируют современные подростки, когда им рассказываешь об ужасах войны? Об этом мы спросили педагога.





«Конечно, тяжело. Самому эмоционально очень тяжело проводить такой урок. И дети с пониманием относятся. После просмотра даже 20 минутного видеоролика, очень тяжело потом в классе атмосферу поддерживать. Для меня самое тяжелое — это видеокадры событий. Первая мировая, вторая мировая война — это были первые войны, которые мы могли видеть на видео, как это вживую происходит. И на самом деле это очень страшно», — говорит Анатолий Александрович.

О единении народов перед лицом врага напомнил председатель Регионального отделения ОГО «Ассамблея народов России» Челябинской области Ханахмед Гюлов.

«Когда нам трудно, мы объединяемся и сохраняем единство. Так сейчас на СВО. Так же было в Великую Отечественную войну. Если детей увозили на Северный Кавказ, их принимали в семьи, усыновляли, удочеряли. Аналогичная картина была в Узбекистане, в Таджикистане, в Киргизии и у нас на Южном Урале», — отметил Ханахмед Ярахмедович.

Особенно председатель Ассамблеи народов России подчеркнул значимость таких мероприятий таких фильмов для детей. Им важно знать, что все едины, особенно в трудное время, и нет чужих бед.

«Много сегодня молодежи, которые героически сражаются, показывают свое единство, преданность нашей Родине. Благодаря их работе мы живы, здравствуем, и мы должны их заветы претворять в жизнь», — сказал Ханахмед Гюлов.

Организаторами встречи в честь памяти жертв Холокоста выступили кинотеатр «Знамя», Историко-филологический факультет ЧелГУ и Челябинский городской благотворительный фонд «Хэсэд Нэхама». День памяти проводится при поддержке правительства Челябинской области и администрации города Челябинска.