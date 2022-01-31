В Челябинске благоустройство трамвайных путей на Первой Пятилетки завершат весной

Движение на участке восстановлено, но не все виды работ выполнены до конца

В декабре 2021 года на улице Первой Пятилетки в Челябинске меняли трамвайные рельсы. Движение там открыли в конце прошлого года, но работа выглядит незавершенной. Ситуацию ИА «Первое областное» прокомментировал замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

«Основные работы по трамвайным путям на этом участке завершены и оплачены. Есть определенный период „прикатывания“ — порядка 30 суток. В теплый период будут закончены оставшиеся работы по благоустройству прилегающих к путям участков — это обустройство бордюрного камня, засыпка щебнем, доработка пешеходных переходов», — ответил замминистра.

Сложность работ была в том, что до 2021 года в Челябинске ни разу не разрабатывался проект ремонтов трамвайных путей.

«ЧелябГЭТ, как перевозчик, своими силами выполнял небольшие ремонты. В прошлом году мы прошли госэкспертизу проектов и сделали полноценные комплексные ремонты. В этом году планируется отремонтировать более 22 километров одиночных трамвайных путей. Сейчас заложено финансирование и ведутся проектные работы, чтобы с началом теплого сезона — не в сентябре, как это было в прошлом году, а в начале лета — уже начать искать подрядчика и начинать ремонты», — добавил замминистра.

В интервью ИА «Первое областное» Александр Егоров рассказал, как в регионе реализуется транспортная реформа, в которую в том числе входит и ремонт трамвайных путей.