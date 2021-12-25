В Челябинске возобновили движение трамваев по улице Первой Пятилетки

Проезд закрывали на время ремонта путей

В субботу, 25 декабря, в Челябинске возобновили движение трамваев по улице Первой Пятилетки на участке от трамвайного депо до улицы Горького, сообщает пресс-служба администрации города.

Четыре трамвая вернутся на свои традиционные маршруты. Это:

N 5 «Завод Колющенко — Труда — Горького — ЧЭМК».

N 8 «Завод Колющенко — Карла Маркса — Чистопольская».

N 18 «ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Чистопольская».

N 22 «Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Чистопольская».

Проезд был закрыт чуть менее месяца из-за ремонта трамвайных путей.

Теперь все трамваи в Челябинске снова ходят по своим стандартным маршрутам.

