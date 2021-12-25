В субботу, 25 декабря, в Челябинске возобновили движение трамваев по улице Первой Пятилетки на участке от трамвайного депо до улицы Горького, сообщает пресс-служба администрации города.
Четыре трамвая вернутся на свои традиционные маршруты. Это:
N 5 «Завод Колющенко — Труда — Горького — ЧЭМК».
N 8 «Завод Колющенко — Карла Маркса — Чистопольская».
N 18 «ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Чистопольская».
N 22 «Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Чистопольская».
Проезд был закрыт чуть менее месяца из-за ремонта трамвайных путей.
Теперь все трамваи в Челябинске снова ходят по своим стандартным маршрутам.