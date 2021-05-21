Расчетами платы за отопление для челябинцев занялась компания «Уралэнергосбыт»

Изменится и лицевой счет потребителя тепловой энергии, он отразится в квитанциях за май

С мая 2021 года расчетами за тепловую энергию занимается не АО УСТЭК-Челябинск«, как прежде, а ООО «Уралэнергосбыт» — агент компании по сбыту тепловой энергии. В компании также проконсультируют горожан по вопросам начисления за отопление и горячее водоснабжение.

«Расчетные центры ООО „Городской центр начисления коммунальных платежей“ с мая не обслуживают потребителей — клиентов АО „УСТЭК-Челябинск“: не принимают показания и не проводят консультации по начислениям. Все данные по расчетам с населением будут переданы в ООО „Уралэнергосбыт“», — уточнили в теплосбытовой компании.

Кроме того, изменится лицевой счет потребителя тепловой энергии, он отразится в квитанциях за май. Никаких дополнительных действий в связи с изменениями от челябинцев не потребуется. Наоборот, клиентам ООО «Уралэнергосбыт» и АО «УСТЭК-Челябинск» станет проще: задать вопросы по начислениям за свет, отопление и горячее водоснабжение, переоформить лицевой счет или получить другую необходимую информацию можно будет в одном месте.

Для обращения в «Уралэнергосбыт» потребитель может выбрать наиболее удобный для себя способ: задать вопрос по единому бесплатному телефону 8-800-2222-500; передать показания по электроэнергии, отоплению и ГВС по единому телефону-автоответчику 214-71-14; использовать личные кабинеты ресурсоснабжающих организаций для контроля начислений, передачи показаний и оплаты; использовать номер 8-958-160-91-10 — для консультации по электроэнергии, номер 8-902-028-43-29 — для консультации по теплоснабжению для клиентов «УСТЭК-Челябинск».

Также можно обратиться в ближайший офис обслуживания по следующим адресам: ул. Воровского, д. 15а, ул. Гагарина, д. 52, ул. Калинина, д. 7, ул. Молодогвардейцев, д. 26а, ул. Горького, д. 64а, ш. Металлургов, д. 38.

Напомним, что с 1 мая 2021 года при оплате электрической энергии через банки и сервисы (кроме Сбербанка), в том числе систему «Город», с суммы платежа могут взимать комиссию. Решение о взыскании комиссии за оплату гражданами услуг ЖКХ, а также о размере комиссии принимает банк.

В рамках заключенного соглашения компании «Уралэнергосбыт» с ПАО «Сбербанк» челябинцы могут оплачивать электрическую энергию, отопление и ГВС без комиссии любым удобным способом: в офисах, через онлайн-сервисы или банкоматы Сбербанка.

Возникновение комиссии связано с изменениями в законодательстве. Постановление правительства ввело запрет на включение в состав тарифа за коммунальные ресурсы комиссии за платеж. В результате ресурсоснабжающие организации, в чей тариф не включены эти расходы, не смогут компенсировать банкам комиссию за потребителя.