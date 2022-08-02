В Челябинске 3 августа ограничат движение из‑за ремонта плотины

Водителей просят учитывать изменения на дороге

В Челябинске стартует ремонт дороги на плотине Шершневского водохранилища от пересечения улиц Университетская Набережная и Худякова до кольца. В связи с проведением работ ограничат движение транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Завтра, 3 августа, с 10:00 будет частично перекрыто движение автотранспорта, в связи с проведением работ по фрезерованию старого дорожного покрытия на вышеуказанном участке», — говорится в сообщении.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Напомним, в понедельник, 1 августа, в ходе аппаратного совещания в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов доложил, что ремонт плотины и дамбы Шершневского водохранилища начнется в августе. На объекте проходят подготовительные работы.

На прошлой неделе в городе начали капитальный ремонт дороги по улице Худякова.