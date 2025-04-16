В Челябинск зашла третья компания с электросамокатами

На старте работы горожанам будет доступно 1500 единиц транспорта

В столицу Южного Урала зашел еще один оператор кикшеринга — сервис «Яндекс Go». На старте работы горожанам будет доступно 1500 самокатов, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе компании.

Новые желтые электросамокаты оснащены умными модулями, обеспечивающими безопасность движения. Система автоматически ограничивает максимальную скорость до 25 км/ч, а в специально обозначенных зонах — еще сильнее.

В Челябинске определено 35 «медленных» зон (например парк «Дружба» и сквер на улице Кирова), где скорость снижается до 15 км/ч, и 36 запрещенных для катания мест (включая Краснопольский проспект и сквер у ДС «Юность»), где скорость плавно падает до нуля.

Перед первой поездкой каждый пользователь должен пройти инструктаж по правилам дорожного движения и безопасному управлению самокатом.

Для желтых самокатов другой компании выделили 64 зоны, в которых электротранспорт будет автоматически замедляться до скорости 20, 15 или 10 километров в час.

Ранее сообщалось, что в Челябинске продажи детских самокатов взлетели в четыре раза.