Продажи детских самокатов в Челябинске взлетели в четыре раза

Также горожане стали чаще покупать велосипеды и ролики

Весна пришла, и челябинцы наконец стали выбираться на улицу. Судя по исследованиям «Авито», родители весь март посвятили онлайн-шопингу. Продажи детских товаров для активного отдыха выросли в 2,7 раза, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе платформы.

Абсолютным лидером роста стали самокаты: их приобретали в четыре раза чаще, чем в феврале, а по сравнению с мартом прошлого года продажи увеличились на 34%. Средняя цена новых товаров составила 3700 рублей, а с рук — 1300 рублей.

Вторыми по популярности стали велосипеды, их стали покупать чаще в 2,5 раза. Средняя стоимость нового составила 12 000 рублей, б/у — 4000 тысячи рублей.

В 2025 году популярностью также пользуются ролики. Их средняя цена составила 3100 рублей за новые и 1800 рублей — в ресейле.

«С ноября 2024 года на платформе активно растут продажи новых детских товаров. Тенденция хорошо видна на динамике продаж в марте год к году — плюс 50% в новых и 46% в ресейле», — прокомментировал руководитель по развитию бизнеса в «Авито» Сергей Кленяев.

Примечательно, что рост продаж товаров для активного отдыха на улице не повлиял на спрос на игрушки для дома. Продажи кукол и конструкторов выросли на 15%, а мягких игрушек — на 13%.