В Челябинск на обкатку привезли новый трехсекционный трамвай

Тестировать его будут без пассажиров

Накануне, 24 февраля, из Усть-Катава в Челябинск отправили на обкатку первый трехсекционный низкопольный трамвай. Как сообщили в телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации», пока тестировать его будут без пассажиров.

«Усть-Катавский вагоностроительный завод разработал свой первый трехсекционный низкопольный вагон. Длина однокабинного вагона под номером 71-639 составляет чуть более 25 метров. Двери расположены по правому борту. Цель обкатки — выявить возможные замечания, чтобы их устранить и пройти сертификацию»,— говорится в телеграм-канале.

После обкатки, если все пройдет успешно, завод приступит к массовому производству модели.

Напомним, в ноябре прошлого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил помощнику президента РФ, секретарю Госсовета Игорю Левитину о том, что уже в 2024 году Усть-Катавский вагоностроительный завод соберет первые трехсекционные вагоны. По его словам, они разработаны для метротрама.