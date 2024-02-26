Привезенный в Челябинск трехсекционный трамвай назвали в честь звезды — «Кастор»

Такой транспорт удобно использовать на длинных маршрутах

В Челябинск на обкатку привезли новый полностью низкопольный трехсекционный трамвай. Новый транспорт назвали в честь звезды — «Кастор», сообщили в пресс-службе УКВЗ (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).



По данным пресс-службы, завод впервые начинает популяризировать космос через названия трамваев именами звезд галактики.

«Предприятие не только хочет использовать названия звезд в моделях трамваев, подчеркивая уникальность города через код региона, но и обратить внимание на дальний космос. Созвездие Близнецов расположено в Северном небесном полушарии и представляет близнецов Кастора и Поллукса. Поллукс имеет статус беты Близнецов и является самой яркой звездой в созвездии. Кастор — двоичная звезда, являющаяся альфой созвездия и обладающая видимой величиной. Возраст звезды определен как около 370 миллионов лет, расстояние от Солнца — приблизительно 50 световых лет», — рассказали в пресс-службе.

Трамвай модели 71-639 («Кастор») имеет четыре двери. Внутри расположены 64 сидячих места и одно — для маломобильных пассажиров. Это, по данным пресс-службы, делает транспорт безопасным и незаменимым на длинных маршрутах.

«Самый короткий вагон в своем классе — немногим более 25 метров — более удобен в маневрировании, при расстановке на веере и в депо, при этом пассажиропоток при посадке-высадке остается высоким благодаря оптимальной компоновке дверных проемов», — отметили в пресс-службе.

Трамвай можно использовать на маршрутах, где есть радиусы поворота 14 метров. Вагон может набирать скорость до 90 километров в час. При его эксплуатации не потребуется реконструировать остановки. Его автономный ход можно увеличить до 30 километров. Также возможна реализация в двухкабинном исполнении.

Внутри трамвая есть эргономичные поручни, подсветка дверей и салона, разъемы для зарядки гаджетов. Снаружи он также оснащен контурной подсветкой.

«Мы специально делали трамвай в бюджете на 20% ниже рынка, чтобы он стал доступным для городов, что должно повлиять на продвижение трамвая и облегчить городам финансовую нагрузку», — сказал генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

Стоимость трехсекционного трамвая в базовой комплектации составляет до 155 миллионов рублей.

Напомним, такой трамвай в выходные привезли в Челябинск. Во время обкатки он не будет обслуживать пассажиров. После всех этапов проверок завод приступит к массовому производству модели.



Отметим, для челябинского метротрама будут выпускать другие трехсекционные вагоны.