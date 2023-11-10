Специальный трехсекционный трамвай для метротрама выпустят уже в следующем году

Алексей Текслер сказал, что производиться вагоны будут на Усть-Катавском заводе

О развитии общественного транспорта губернатор говорил сегодня на совещании с помощником президента РФ, секретарем Госсовета Игорем Левитиным. Также делегация посетила Челябинский завод городского электротранспорта.

За пять лет регион обновил более 700 автобусов, троллейбусов и трамваев. До конца этого года область получит еще порядка 250 единиц. Сегодня по южноуральским дорогам курсируют порядка трех с половиной тысяч автобусов, 200 троллейбусов и 450 трамвайных вагонов. А вскоре появится и трехсекционный трамвай.





Губернатор Алексей Текслер в ходе совещания отметил, что специальные вагоны разработаны для метротрама. Собирать их будут в Усть-Катаве. Завод по итогу увеличит производство трамваев почти в два раза. Ожидается, что первые вагоны соберут уже в следующем году. Проект реализуется совместно с Фондом развития промышленности.

«Сегодня мы находимся на площадке „Синары“, где с этого года мы производим уникальные троллейбусы, я считаю, что они лучшие. Главное, что это наш продукт. У нас концессия с „Синарой“, соглашение предусматривает производство троллейбусов с выходом на мощность 350 троллейбусов в год. Со следующего года, я надеюсь, мы будем производить и электробусы», — сказал Алексей Текслер.