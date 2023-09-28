В больницы Челябинской области за четыре года поступило 760 автомобилей

Поставлено 15 тысяч единиц медицинского оборудования

В больницы Челябинской области с 2019 года поставлено и введено в эксплуатацию более 15 тысяч единиц медицинского оборудования. По данным министерства здравоохранения региона, в перечень вошли аппараты КТ, маммографы, рентгеновские установки, аппараты ИВЛ и МРТ. Кроме того, в медучреждения за этот период поступили 760 автомобилей, третья часть из которых — машины скорой помощи. Подробнее — об этих и других цифрах.

Из 15 тысяч единиц медицинского оборудования более 300 поступили по программе модернизации. Больницы городов и сел региона оснастили диагностической техникой: 24 аппарата КТ, 10 аппаратов МРТ, 7 ангиографов, 193 аппарата УЗИ, 36 маммографов, 26 флюорографов, 3 линейных ускорителя, 67 рентгеновских установок, 879 аппаратов ИВЛ. Кстати, недавно в больнице Карабаша установили электрокардиограф, тонометр, рефрактокератометр, дефибриллятор-монитор и другое оборудование.

Также в медучреждения закупили 760 автомобилей, из них 273 автомобиля скорой медицинской помощи, 56 реанимобилей, 431 легковой автомобиль.

«Всего в Челябинской области начиная с 2019 года построено 76 объектов здравоохранения, в том числе 75 фельдшерско-акушерских пунктов. В 2023 году по программе модернизации продолжаются работы по созданию 41 нового объекта, в том числе 35 фельдшерско-акушерских пунктов», — пояснили в ведомстве.

В рамках программы модернизации первичного звена завершены работы по капитальному ремонту на 185 объектах, в том числе отремонтировано 130 ФАПов.

О том, что изменилось в Челябинской области за последние четыре года, читайте в нашем специальном материале.