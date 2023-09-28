Больница Карабаша получила новое оборудование

Технику закупили по программе модернизации на 4 млн рублей

Больницу Карабаша оснастили современным медицинским оборудованием, оно закуплено по программе модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Приобретенное оборудование позволит значительно улучшить качество диагностики, а также повысить доступность оказания медицинской помощи жителям Карабаша», — говорит и. о. главного врача больницы Ильнур Галиуллин.

Больница получила электрокардиограф, тонометр, рефрактокератометр, дефибриллятор-монитор, два фетальных монитора, монитор реанимационный и анестезиологический, а также комплекс для нагрузочного тестирования под контролем ЭКГ. Общая стоимость техники составляет около четырех миллионов рублей.

Проверить родинку, измерить уровень сахара и сатурацию или привиться от гриппа — все это можно сделать без очередей и талонов. Достаточно просто прийти на площадку «Территория здоровья», которая 28 сентября работает в «Гагарин Парке» Челябинска на улице Труда, 183. Здесь уже побывали журналисты ИА «Первое областное».

