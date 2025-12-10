В Челябинской области фиксируют случаи заболевания «гонконгским» гриппом

Начало декабря принесло рост заболеваемости

Жители Челябинской области начали болеть гриппом А H3N2, который в народе называют гонконгским. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Гонконгский» грипп развивается стремительно. Уже на второй день заражения температура поднимается до 39 градусов, начинается сухой кашель, заложенность горла, головная боль, ломота во всем теле. Тяжелое состояние может сохраняться до пяти дней. Последствиями гриппа H3N2 могут быть пневмония, гайморит, фронтит, отит, а также миокардит, реже — менингоэнцефалит, инфекционно-токсический шок.

«Гонконгский» грипп особенно опасен для маленьких детей и пенсионеров. Единственным надежным методом профилактики является вакцинация.

Всего за прошедшую неделю в регионе выросло количество заболевших: до 100 на 10 тысяч населения. Еще две недели назад эта цифра не превышала 60 случаев ОРВИ. Это объясняется циркуляцией вирусов парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекции.