В Челябинской области 8 школ закрыли на карантин из‑за ОРВИ

В некоторых школах часть классов учится дистанционно

В Челябинской области из-за заболеваемости ОРВИ закрывают на карантин школы. На 8 декабря карантин ввели в восьми учебных заведениях региона, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

«Также есть школы, в которых на дистанционный формат обучения переведена только определенная часть учебных классов», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, в ноябре-декабре отмечается сезонный подъем заболеваемости. Он связан с циркуляцией вирусов парагриппа, аденовирусов и риновирусов.

Напомним, решение о переходе на дистанционное обучение или о карантине принимается в зависимости от доли отсутствующих по болезни учеников.

Между тем, в Башкирии распространяются ОРВИ и гонконгский грипп, передает Башинформ.ру.